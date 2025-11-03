Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли на первом месте, «Сибирь» с Буцаевым продолжает тонуть

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (3) Боб Хартли «Локомотив» 2 (13) Алексей Кудашов «Динамо» М 3 (7) Алексей Исаков «Торпедо» 4 (2) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 5 (4) Андрей Разин «Металлург» 6 (5) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 7 (6) Ги Буше «Авангард» 8 (8) Николай Заварухин «Автомобилист» 9 (1) Андрей Козырев «Северсталь» 10 (9) Игорь Гришин «Нефтехимик» 11 (12) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 12 (10) Жерар Галлан «Шанхайские драконы» 13 (14) Алексей Жамнов «Спартак» 14 (15) Бенуа Гру «Трактор» 15 (11) Игорь Никитин ЦСКА 16 (21) Павел Десятков «Лада» 17 (17) Михаил Кравец «Барыс» 18 (-) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 19 (19) Игорь Ларионов СКА 20 (16) Леонид Тамбиев «Адмирал» 21 (20) Вячеслав Буцаев «Сибирь» 22 (18) Александр Гальченюк «Амур»