Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли на первом месте, «Сибирь» с Буцаевым продолжает тонуть

Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (3)Боб Хартли«Локомотив»
2 (13)Алексей Кудашов«Динамо» М
3 (7)Алексей Исаков«Торпедо»
4 (2)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
5 (4)Андрей Разин«Металлург»
6 (5)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
7 (6)Ги Буше«Авангард»
8 (8)Николай Заварухин«Автомобилист»
9 (1)Андрей Козырев«Северсталь»
10 (9)Игорь Гришин«Нефтехимик»
11 (12)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
12 (10)Жерар Галлан«Шанхайские драконы»
13 (14)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (15)Бенуа Гру«Трактор»
15 (11)Игорь НикитинЦСКА
16 (21)Павел Десятков«Лада»
17 (17)Михаил Кравец«Барыс»
18 (-)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (19)Игорь ЛарионовСКА
20 (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
21 (20)Вячеслав Буцаев«Сибирь»
22 (18)Александр Гальченюк«Амур»
