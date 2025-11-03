Скидки
Хоккей

«Он не совсем обычный хоккеист». Плющев высказался о взаимоотношениях Разина и Кузнецова

«Он не совсем обычный хоккеист». Плющев высказался о взаимоотношениях Разина и Кузнецова
Аудио-версия:
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о взаимоотношениях главного тренера «Металлурга» Андрея Разина и нападающего Евгения Кузнецова.

– К сожалению, пока очень тяжело складывается магнитогорская история Евгения Кузнецова. Хотя изначально меня заинтересовал этот кадровый ход «Магнитки», ведь Кузнецов идеально подходит этой команде по игровому стилю. Но, честно говоря, с опасением ждал в этой истории подвоха.

Уже говорил, что в своё время работал с Кузнецовым в молодёжной сборной. Знаю, что это тонкий и человек, и хоккеист – и на льду, и вне льда. На льду его особенность в том, что он, скажем так, находится в переходном амплуа – от крайнего форварда к центральному. Говорил, что всегда использовал Евгения именно в роли крайнего, где его творческие способности раскрываются шире, тогда как от центрального требуется более высокая моторность и надёжность. Ну а вне льда для Кузнецова важно правильное общение. Он не совсем обычный хоккеист – открытый, эмоциональный, если хотите, ранимый. Подведу итог. Во взаимодействии с Кузнецовым очень важен тренерский фактор. Поэтому и говорил в прессе, что приглашение Евгения – тест на зрелость для Андрея Разина.

– Тест пройден?
– Ну вы же видели, что Кузнецова ставили в основном в центр. Хотя после полугода без хоккея его, на мой взгляд, надо было подводить бережно и на менее ответственную позицию – крайнего форварда. Другой момент – правильное общение, психология. Меня брала оторопь, когда с пресс-конференций проливался поток сознания об алкоголике, царице и прочем. О какой тренерской мотивации и тем более поддержке здесь можно вести речь? В общем история Кузнецова получается многослойной. Искажённой сомнительным выбором амплуа и неадекватными комментариями, – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.

