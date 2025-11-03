Андрей Назаров высказался о последних трансферных новостях в КХЛ, связанных с вратарями

Известный тренер Андрей Назаров высказался о подписании вратарём Ильёй Самсоновым контракта с «Сочи» и переходе голкипера Александра Самонова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

«В КХЛ по-прежнему хватает интересных матчей, посещаемость у лиги растёт, аудитория у телеэкранов тоже увеличивается. Значит, организация двигается в правильном направлении, даже несмотря на нынешние непростые времена. Радует, что спорт в целом и хоккей в частности продолжают развиваться в нашей стране.

Конечно, особый интерес у болельщиков всегда вызывают трансферные новости. Переходы не прекращаются, активная работа на трансферном рынке идёт. Мы видим, что свою вратарскую позицию усилили в «Сочи», подписав контракт с Ильёй Самсоновым. В итоге команда выиграла в первом же матче. Интересно будет понаблюдать за игрой Александра Самонова, выменянного московскими армейцами из «Салавата Юлаева». Фактор вратаря всегда очень важен в команде, стартовый голкипер должен быть надёжным и опытным, помогать расти более молодым партнёрам.

Кстати, завтра в России отмечается День народного единства, так что нужно набираться побольше позитива во всех отраслях и не только в спорте, несмотря на сложный информационный фон. В этом плане хоккей — одна из главных отдушин для болельщика», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.