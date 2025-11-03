Скидки
«Авангард» подписал контракт с нападающим Климом Костиным

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Климом Костиным. Как сообщает пресс-служба омского клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021. Всего в КХЛ Костин провёл 75 игр, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, набрал 29 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

