Генменеджер «Авангарда»: мы рады, что Костин снова будет выступать в составе «ястребов»

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Климом Костиным. Соглашение с форвардом сроком до конца текущего сезона.

«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов». Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведёт первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.