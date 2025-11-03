Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда»: мы рады, что Костин снова будет выступать в составе «ястребов»

Генменеджер «Авангарда»: мы рады, что Костин снова будет выступать в составе «ястребов»
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Климом Костиным. Соглашение с форвардом сроком до конца текущего сезона.

«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов». Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведёт первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» подписал контракт с нападающим Климом Костиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android