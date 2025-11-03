Агент Клима Костина отреагировал на контракт игрока с «Авангардом»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Клима Костина в КХЛ, оценил подписание контракта хоккеиста с «Авангардом».

«Мы рады, что нам удалось договориться с «Авангардом» о контракте до конца нынешнего сезона. Клим — опытный и сильный хоккеист, уже выигрывавший с Омском Кубок Гагарина и знакомый с реалиями КХЛ. Хочется пожелать обеим сторонам хорошего сотрудничества и яркой игры», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021 и выиграл с клубом Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Костин провёл 75 игр, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.