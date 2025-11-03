Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Клима Костина отреагировал на контракт игрока с «Авангардом»

Агент Клима Костина отреагировал на контракт игрока с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Клима Костина в КХЛ, оценил подписание контракта хоккеиста с «Авангардом».

«Мы рады, что нам удалось договориться с «Авангардом» о контракте до конца нынешнего сезона. Клим — опытный и сильный хоккеист, уже выигрывавший с Омском Кубок Гагарина и знакомый с реалиями КХЛ. Хочется пожелать обеим сторонам хорошего сотрудничества и яркой игры», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021 и выиграл с клубом Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Костин провёл 75 игр, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» подписал контракт с нападающим Климом Костиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android