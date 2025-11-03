КХЛ определила лучших игроков восьмой недели сезона-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов восьмой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Денис Костин («Торпедо»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0. Костин отразил 51 бросок по своим воротам со 100-процентным показателем. В матчах с «Ладой» (2:0) и «Автомобилистом» (2:0) он сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов («Динамо» Мск), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+7».

Лучшим нападающим признан Александр Радулов («Локомотив»), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+6». По числу номинаций Радулов сравнялся с Данисом Зариповым, больше только у Сергея Мозякина – 12.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Ярослав Федосеев («Трактор»), набравший 1 (1+0) очко в трёх матчах недели с показателем полезности «+4».