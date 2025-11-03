«Металлург» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 14:30

Сегодня, 3 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Металлург» потерпел два поражения в последних трёх матчах. «Шанхайские Драконы» в предыдущем матче прервали серию из пяти поражений.

«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Шанхайские Драконы» расположились на шестом месте в таблице Запада КХЛ.