«Металлург» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 14:30
Сегодня, 3 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Металлург» потерпел два поражения в последних трёх матчах. «Шанхайские Драконы» в предыдущем матче прервали серию из пяти поражений.
«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Шанхайские Драконы» расположились на шестом месте в таблице Запада КХЛ.
