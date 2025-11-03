Скидки
«Барыс» расторг контракт с нападающим Владимиром Волковым

«Барыс» расторг контракт с нападающим Владимиром Волковым
Комментарии

«Барыс» расторг контракт с нападающим Владимиром Волковым. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. В начале сентября «Барыс» подписал полноценный двусторонний контракт с форвардом.

В КХЛ Владимир Волков провёл восемь матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. В минувшем сезоне на его счету 32 (6+26) очка в 40 матчах регулярного чемпионата Казахстана в составе «Арлана», а также 16 (6+10) результативных баллов в 12 играх плей-офф.

На данный момент астанинский «Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Новости. Хоккей
