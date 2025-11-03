Скидки
Защитник «Торпедо»: у Ларионова есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодёжь

19-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев оценил работу под руководством Игоря Ларионова, который летом ушёл из нижегородской команды и стал главным тренером СКА.

– У вас состоялся прощальный разговор с Ларионовым?
– После новости об отставке я написал Игорю Николаевичу сообщение. Он перезвонил мне буквально через пару минут, пообщался, пожелал удачи и сказал, что я всегда могу обратиться к нему с любым вопросом. Мы разошлись на хорошей ноте. Перед матчем «Торпедо» против СКА в Нижнем Новгороде я встретился с Игорем Николаевичем лично, поговорил минут пять. У нас с ним остались тёплые, рабочие отношения.

– В чём особенность Ларионова при работе с молодёжью?
– Игорь Николаевич очень хороший психолог, наставник с большим опытом. Он знает, когда запустить молодого парня в игру, а когда следует дать ему отдохнуть. Даже когда у меня что-то не получалось, мы всегда могли спокойно поговорить, он давал мне разные советы. Дважды он отпускал меня домой, потому что видел, что мне совсем тяжело. У Игоря Николаевича есть определённая чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков, — цитирует Силаева пресс-служба КХЛ.

