Бывший тренер сборной России объяснил, почему уровень российского хоккея снизился

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что уровень российского хоккея снизился, а в КХЛ исчезли команды-лидеры.

– Как прокомментируете слова одного из лидеров КХЛ о том, что восьмое и девятое места ЦСКА и СКА на Западе говорят о высокой конкурентоспособности лиги?

– Это самое нелепое заблуждение, с которым постоянно сталкиваюсь в прессе. Большая проблема всего нашего хоккея как раз в том, что в КХЛ появилось много средних команд. При этом исчезли команды-лидеры, которые всегда тянули наш хоккей наверх. Как следствие, наш уровень деградировал – и мы в этом убедимся, когда ИИХФ очнётся и вернёт нас на международные арены.

А пока на том же Западе лидер – «Северсталь». Неплохая, игровая, но очень средняя по международным меркам команда – как я её называю, гномов. Не сомневайтесь, как только начнётся плей-офф, её просто сомнут – и на внутренней арене, и тем более на внешней, – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.