Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч с «Шанхайскими Драконами»

Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч с «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч с «Шанхайскими Драконами». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форвард не появился на скамейке запасных в третьем периоде предыдущей встречи с «Ак Барсом» (0:4). Общее время игрока на льду составило 5.03. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал комментировать отсутствие игрока. Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков назвал это рабочей ситуацией.

Фото: КХЛ

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. 33-летний нападающий перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года.

Материалы по теме
Роман Евгения Кузнецова с «Металлургом» закончен?
Роман Евгения Кузнецова с «Металлургом» закончен?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android