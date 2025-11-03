Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч с «Шанхайскими Драконами»

Нападающий Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч с «Шанхайскими Драконами». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск.

Форвард не появился на скамейке запасных в третьем периоде предыдущей встречи с «Ак Барсом» (0:4). Общее время игрока на льду составило 5.03. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал комментировать отсутствие игрока. Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков назвал это рабочей ситуацией.

Фото: КХЛ

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. 33-летний нападающий перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года.