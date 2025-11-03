Рыбин: Голдобин — это второй Кузнецов, который приехал в «Металлург» и ничего не делает

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением об игре нападающего СКА Николая Голдобина. Форвард периодически не попадает в состав СКА из-за недостаточной самоотдачи, по мнению главного тренера Игоря Ларионова.

«Имея такой талант и не попадать в состав в СКА… Вопросы должны быть к самому игроку. Может, у него просто снизились требования к себе. Ларионов показывает, что, если ты будешь соответствовать его требованиям, ты будешь играть, если нет, ты будешь сидеть. Лично моё мнение — я думаю, что Голдобин этот сезон не доиграет. Для меня это второй Евгений Кузнецов, чтобы вы понимали: приехал в «Металлург» и ничего не делает», — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

Голдобин набрал 10 (3+7) очков в 16 матчах за петербургский клуб в этом сезоне КХЛ.