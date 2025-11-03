Губерниев: что Овечкину эти рекорды, если команда не выигрывает трофей?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин забил 976 голов с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф. В активе Уэйна Гретцки 1016 шайб.

«Овечкин побьёт и второй рекорд Гретцки – если не в этом сезоне, так в следующем. Александр ещё несколько лет отыграет в НХЛ.

Хоккей – командная игра. Главное всё-таки Кубок Стэнли, а не личные рекорды. Что Овечкину эти рекорды, если команда не выигрывает трофей? Ничего страшного, что Александр пока немного забивает на старте сезона. Он много отдыхал, была травма. У Овечкина всё впереди, еще назабивает и возьмет своё», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».