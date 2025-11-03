Вратарь Луи Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. 33-летний канадский голкипер пополнил состав «Сибири» в межсезонье.

За новосибирскую команду вратарь одержал одну победу, проведя в общей сложности 11 матчей с процентом отражённых бросков 89,2% и коэффициентом надёжности 3.83.

На счету опытного вратаря 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отражённых бросков 90,5%. Доминге играл за «Аризону Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».