«Сибирь» заключила пробный контракт с вратарём Константином Волковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Ранее клуб расторг контракт с голкипером Луи Доминге.

Волков — воспитанник мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. Выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. Обладатель Кубка Петрова в составе «Югры». В 2021 году Волков выступал за финский «Эссят».

В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо»,«Куньлунь Ред Стар» и «Ладу», провёл 55 матчей, одержал 16 побед в основное время при проценте отражённых бросков 90,6 и коэффициенте надёжности 2.57. Также на счету вратаря шесть игр «на ноль».