Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» заключила пробный контракт с вратарём Константином Волковым

«Сибирь» заключила пробный контракт с вратарём Константином Волковым
Комментарии

«Сибирь» заключила пробный контракт с вратарём Константином Волковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Ранее клуб расторг контракт с голкипером Луи Доминге.

Волков — воспитанник мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. Выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. Обладатель Кубка Петрова в составе «Югры». В 2021 году Волков выступал за финский «Эссят».

В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо»,«Куньлунь Ред Стар» и «Ладу», провёл 55 матчей, одержал 16 побед в основное время при проценте отражённых бросков 90,6 и коэффициенте надёжности 2.57. Также на счету вратаря шесть игр «на ноль».

Материалы по теме
Официально
Вратарь Луи Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android