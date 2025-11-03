Скидки
Плющев: раньше СКА обыгрывали с восторгом, теперь — рутинно, словно нехотя

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах в игре признанных лидеров КХЛ в текущем сезоне и отметил текущее лидерство «Северстали» в Западной конференции.

«Лихорадит мой родной клуб, легенду нашего хоккея ЦСКА. А СКА за пару месяцев превратился из главного раздражителя всей КХЛ в серую, провинциальную команду. Раньше СКА обыгрывали с восторгом, теперь – рутинно, словно нехотя. А посмотрите на «Динамо». Команда с одной из лучших школ в Москве теперь самая легионерозависимая в КХЛ. Сыграют иностранцы – будет результат, отдохнут – будет поражение.

И это мы говорим об исторических лидерах нашего хоккея. Все они теперь середняки. При этом на Западе со всеми нашими столичными академиями и «Северсталью» в роли лидера мы не видим ни одной молодой звезды. Делайте выводы!» – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

