«Динамо» Мн — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:10 мск

Сегодня, 3 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Минске состоится матч между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Игра на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче в Москве победу одержал ЦСКА со счётом 5:3. Армейский клуб имеет действующую серию из двух поражений. Минчане выиграли четыре последних матча кряду.

Минское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА расположился на восьмом месте в таблице Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
В КХЛ ещё два громких трансфера! ЦСКА выменял вратаря, «Авангард» усилил атаку
