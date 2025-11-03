Демидов и Шефер делят первое место по очкам среди новичков НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала пост с семью новичками сезона-2025/2026, которые набрали наибольшее количество очков по состоянию на 2 ноября.

«Эта гонка за «Колдер Трофи» будет очень интересной», — говорится в публикации в социальной сети Х.

Первую строчку делят защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер и российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, на счету которых по 10 очков. Второе место занимают форвард «Детройт Ред Уингз» Эммитт Финни и защитник «Миннесоты Уайлд» Зив Буйум (по восемь очков). На третьей строчке нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, форвард «Монреаля» Оливер Капанен и нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд (семь очков).