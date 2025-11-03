Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов и Шефер делят первое место по очкам среди новичков НХЛ

Демидов и Шефер делят первое место по очкам среди новичков НХЛ
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала пост с семью новичками сезона-2025/2026, которые набрали наибольшее количество очков по состоянию на 2 ноября.

«Эта гонка за «Колдер Трофи» будет очень интересной», — говорится в публикации в социальной сети Х.

Первую строчку делят защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер и российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, на счету которых по 10 очков. Второе место занимают форвард «Детройт Ред Уингз» Эммитт Финни и защитник «Миннесоты Уайлд» Зив Буйум (по восемь очков). На третьей строчке нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, форвард «Монреаля» Оливер Капанен и нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд (семь очков).

Материалы по теме
Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол
Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android