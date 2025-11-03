Защитник «Торонто» Танев выписан из больницы после столкновения с Мичковым

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Крис Танев выписан из больницы, в которую попал из-за травмы, полученной после столкновения с российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Об этом сообщает сайт лиги. «Торонто» победил со счётом 5:2.

В третьем периоде матча 35-летний канадец столкнулся с форвардом «Флайерз», после чего упал на лёд и оставался лежать лицом вниз, пока врачи оказывали ему помощь. Танева увезли со льда на носилках и отправили в больницу.

Защитник «Торонто» помещён в список травмированных. Танев набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+5» в восьми матчах чемпионата НХЛ.