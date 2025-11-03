Защитник «Торонто» Танев выписан из больницы после столкновения с Мичковым
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Крис Танев выписан из больницы, в которую попал из-за травмы, полученной после столкновения с российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Об этом сообщает сайт лиги. «Торонто» победил со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дворак (Гребёнкин, Конечны) – 01:09 1:1 Мэттьюс (Райлли, Робертсон) – 06:16 1:2 Маккейб (Танев, Маччелли) – 28:14 1:3 Робертсон (Нис, Таварес) – 37:34 1:4 Коуэн (Таварес) – 40:33 2:4 Фёрстер (Зеграс, Мичков) – 56:08 (pp) 2:5 Йернкрок (Джошуа, Бенуа) – 59:42
В третьем периоде матча 35-летний канадец столкнулся с форвардом «Флайерз», после чего упал на лёд и оставался лежать лицом вниз, пока врачи оказывали ему помощь. Танева увезли со льда на носилках и отправили в больницу.
Защитник «Торонто» помещён в список травмированных. Танев набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+5» в восьми матчах чемпионата НХЛ.
