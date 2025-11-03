Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» разгромил «Шанхайских Драконов» и вернулся на первое место в таблице Востока

Сегодня, 3 ноября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 6:1.

На первой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Металлурга» Даниил Вовченко сравнял счёт. На 10-й минуте нападающий Руслан Исхаков вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте форвард Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 17-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил четвёртый гол. На 51-й минуте форвард Роман Канцеров упрочил преимущество хозяев. На 54-й минуте нападающий «Металлурга» Егор Коробкин довёл счёт до разгромного — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 21 встречи располагаются на шестой строчке Западной конференции.