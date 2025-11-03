Скидки
Металлург — Шанхайские Драконы, результат матча 3 ноября 2025 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» разгромил «Шанхайских Драконов» и вернулся на первое место в таблице Востока
Сегодня, 3 ноября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев – 00:48 (5x5)     1:1 Вовченко (Петунин, Пресс) – 07:21 (5x4)     2:1 Исхаков (Михайлис, Пресс) – 09:43 (5x4)     3:1 Михайлис (Исхаков, Маклюков) – 13:10 (5x5)     4:1 Силантьев (Ткачёв, Набоков) – 16:05 (5x5)     5:1 Канцеров (Маклюков, Пресс) – 50:57 (5x5)     6:1 Коробкин (Шетле, Галенюк) – 53:31 (4x5)    

На первой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Металлурга» Даниил Вовченко сравнял счёт. На 10-й минуте нападающий Руслан Исхаков вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте форвард Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 17-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил четвёртый гол. На 51-й минуте форвард Роман Канцеров упрочил преимущество хозяев. На 54-й минуте нападающий «Металлурга» Егор Коробкин довёл счёт до разгромного — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 21 встречи располагаются на шестой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
