Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-голкипер клубов КХЛ Гаврилов: если бы не Плешков, СКА было бы совсем тяжело

Экс-голкипер клубов КХЛ Гаврилов: если бы не Плешков, СКА было бы совсем тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов ответил, кого считает лучшим вратарём в начале этого сезона.

«Тяжело одного назвать. Плешков очень здорово смотрится, но его замучили травмы. Если бы не он, СКА совсем тяжело бы было. С ним они хоть какие-то очки набирают. А без него результата нет. Ещё отмечу Фукале. У него всё стабильно, команда у него хорошая. Зак играет так, как от него и ожидали.

Здорово играет Дорожко, хотя последние игры у него небольшой спад. Который год Исаев играет стабильно. Не суперпупер, но без провалов. И если выбирать одного, добавить три–четыре игры, то по трети чемпионата всё-таки Плешкова назову лучшим. Когда Плешков на льду и когда нет – большая разница в игре СКА», – приводит слова Гаврилова Legalbet.

Материалы по теме
Мышкин: игровые проблемы СКА идут от нестабильности во вратарской линии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android