Экс-голкипер клубов КХЛ Гаврилов: если бы не Плешков, СКА было бы совсем тяжело

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов ответил, кого считает лучшим вратарём в начале этого сезона.

«Тяжело одного назвать. Плешков очень здорово смотрится, но его замучили травмы. Если бы не он, СКА совсем тяжело бы было. С ним они хоть какие-то очки набирают. А без него результата нет. Ещё отмечу Фукале. У него всё стабильно, команда у него хорошая. Зак играет так, как от него и ожидали.

Здорово играет Дорожко, хотя последние игры у него небольшой спад. Который год Исаев играет стабильно. Не суперпупер, но без провалов. И если выбирать одного, добавить три–четыре игры, то по трети чемпионата всё-таки Плешкова назову лучшим. Когда Плешков на льду и когда нет – большая разница в игре СКА», – приводит слова Гаврилова Legalbet.