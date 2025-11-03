«Мы их просто измотали». Шефер — о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»
Поделиться
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о камбэке «островитян» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). К 59-й минуте «Айлендерс» проигрывали 1:2, но 18-летний Шефер сравнял счёт, а через 29 секунд форвард Симон Хольмстрём забил победный гол.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шефер (Хорват, Палмьери) – 05:53 (pp) 1:1 Вуд (Фантилли, Дженнер) – 35:21 1:2 Матейчук (Марченко, Монахан) – 52:10 2:2 Шефер – 58:53 3:2 Хольмстрём (Ли, Пажо) – 59:22
«Мы их просто измотали. Ребята провели отличные смены. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже интересно. Ещё бы – команда забивает два важных гола, ещё и на последних минутах. Так что да, это очень интересно», – приводит слова Шефера официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 13 очков в 12 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
18:02
-
17:52
-
17:44
-
17:12
-
16:50
-
16:36
-
16:18
-
16:00
-
15:35
-
15:10
-
14:47
-
14:34
-
14:10
-
13:50
-
13:29
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:06
-
10:55
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:40
-
07:21
-
07:09