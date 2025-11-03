«Мы их просто измотали». Шефер — о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о камбэке «островитян» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). К 59-й минуте «Айлендерс» проигрывали 1:2, но 18-летний Шефер сравнял счёт, а через 29 секунд форвард Симон Хольмстрём забил победный гол.

«Мы их просто измотали. Ребята провели отличные смены. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже интересно. Ещё бы – команда забивает два важных гола, ещё и на последних минутах. Так что да, это очень интересно», – приводит слова Шефера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 13 очков в 12 матчах.