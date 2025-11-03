Скидки
«Мы их просто измотали». Шефер — о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»

Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о камбэке «островитян» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). К 59-й минуте «Айлендерс» проигрывали 1:2, но 18-летний Шефер сравнял счёт, а через 29 секунд форвард Симон Хольмстрём забил победный гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шефер (Хорват, Палмьери) – 05:53 (pp)     1:1 Вуд (Фантилли, Дженнер) – 35:21     1:2 Матейчук (Марченко, Монахан) – 52:10     2:2 Шефер – 58:53     3:2 Хольмстрём (Ли, Пажо) – 59:22    

«Мы их просто измотали. Ребята провели отличные смены. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже интересно. Ещё бы – команда забивает два важных гола, ещё и на последних минутах. Так что да, это очень интересно», – приводит слова Шефера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 13 очков в 12 матчах.

Новости. Хоккей
