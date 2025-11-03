Главный тренер «Металлурга» Разин: сейчас Кузнецов в очень плохой физической форме

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Шанхайскими Драконами» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прокомментировал ситуацию с нападающим Евгением Кузнецовым.

— Считаю, что мы контролировали всю игру, кроме первого гола. Игру вообще нет смысла комментировать, главное, что такие встречи заканчиваются для нас без травм.

— Много спекуляций о том, что нет Кузнецова. Можно пояснения какие-то?

— Во-первых, конфликта никакого нет, есть рабочие моменты. Кто-то закидывает удочку и пытается найти спекуляции. Один долбоящер написал, что я что-то неприемлемое сказал Кузнецову. Я такого не говорил и не скажу. Моя задача достать из игрока максимум – с Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Я его не выгонял из уважения, он досрочно завершил игру и переоделся. Всё, точка!

Евгений в данный момент очень слаб в своём функциональном состоянии. Если взять хоккеиста в 100-процентной градации, как Макдэвид, который от идеального хоккеиста [составляет] 100%, то для меня Кузнецов на 95% хороший хоккеист. Сейчас он способен играть на 80%. И когда ждёшь 80%, а получаешь 50% отдачи, это тяжело для тренера. Лучше когда ждёшь 40%, а получаешь 50%. Сейчас он в очень плохой физической форме. Да, у него лучшая скорость, но его выносливость оставляет желать лучшего. Сложные игры, идущие от ножа, не пойдут у него — мы пытаемся собрать его на 75% и оставляем тренироваться со специалистом по физической подготовке. Женя — шутник и балагур, а в самолёте надо спать. Мы его пока оставляем здесь. Точка.

— Что скажете о паре Ткачёв — Силантьев. Откуда такая «химия»?

— За счёт понимания. Есть понимание идеального хоккея: один с мозгами, второй может убежать, а третий работоспособный. А сегодня они занимались, честно говоря, хренью. Могли набрать очки, но делали глупости и упустили свой шанс.

— Что скажете о Самсонове?

— Отвечу шуткой: Самсонова и Кузнецова вместе отложили, чтобы остальным игрокам не мешали. Играющие в составе ребята уже всё доказали. Вот, один во время прошлой игры еле доехал до скамьи. Он сдохнет, а нам ещё ответственность брать? Шутка, конечно, запишите пожалуйста для СМИ! — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.