Жерар Галлан: доволен только Андреем Тихомировым, команда сыграла плохо

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о разгромном поражении от «Металлурга» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Сегодня многого сказать не могу об игре, просто одна из команд сыграла очень здорово, а вторая, моя, очень плохо. Магнитогорский клуб был намного лучше, чем мы, «Драконам» пора подзарядиться, поискать источник проблем.

— Ваши лидеры не проявили себя, вы ждали от Рендулича гол против своей бывшей команды?

— Мы играли с топовой командой лиги, поэтому не ждали что будет легко. Дело не в лидерах, которые не показали себя, просто «Металлург» был лучше по всем компонентам. В следующий раз, я думаю, мы покажем, что можем лучше играть.

— Что у вас сейчас травмированными игроками?

— Скажу так, что мы можем ожидать двух игроков, которые сейчас в списке травмированных. Так что два из четырёх вернутся, остальным ещё нужна терапия.

— «Шанхай» был очень медленный, не было скорости. Почему?

— Это не была наша лучшая игра сегодня, Магнитогорск был быстрее, такое случается. Иногда игры проходят в таком стиле, как я уже сказал, играли две команды и мы сыграли плохо.

— Как вы оцените пополнение в виде Остапа Сафина и Троя Джозефа?

— Когда кто-то травмируется, команде надо играть, вообще-то. Мы их приобрели, потому что у нас большое количество травм. В сегодняшней игре некем быть довольным. Разве что вообще Андреем Тихомировым. Он молодец, остальные не очень, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.