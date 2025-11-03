Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жерар Галлан: доволен только Андреем Тихомировым, команда сыграла плохо

Жерар Галлан: доволен только Андреем Тихомировым, команда сыграла плохо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о разгромном поражении от «Металлурга» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев – 00:48 (5x5)     1:1 Вовченко (Петунин, Пресс) – 07:21 (5x4)     2:1 Исхаков (Пресс, Михайлис) – 09:43 (5x4)     3:1 Михайлис (Исхаков, Маклюков) – 13:10 (5x5)     4:1 Силантьев (Ткачёв, Набоков) – 16:05 (5x5)     5:1 Канцеров (Маклюков, Пресс) – 50:57 (5x5)     6:1 Коробкин (Яковлев, Галенюк) – 53:31 (4x5)    

— Сегодня многого сказать не могу об игре, просто одна из команд сыграла очень здорово, а вторая, моя, очень плохо. Магнитогорский клуб был намного лучше, чем мы, «Драконам» пора подзарядиться, поискать источник проблем.

— Ваши лидеры не проявили себя, вы ждали от Рендулича гол против своей бывшей команды?
— Мы играли с топовой командой лиги, поэтому не ждали что будет легко. Дело не в лидерах, которые не показали себя, просто «Металлург» был лучше по всем компонентам. В следующий раз, я думаю, мы покажем, что можем лучше играть.

— Что у вас сейчас травмированными игроками?
— Скажу так, что мы можем ожидать двух игроков, которые сейчас в списке травмированных. Так что два из четырёх вернутся, остальным ещё нужна терапия.

— «Шанхай» был очень медленный, не было скорости. Почему?
— Это не была наша лучшая игра сегодня, Магнитогорск был быстрее, такое случается. Иногда игры проходят в таком стиле, как я уже сказал, играли две команды и мы сыграли плохо.

— Как вы оцените пополнение в виде Остапа Сафина и Троя Джозефа?
— Когда кто-то травмируется, команде надо играть, вообще-то. Мы их приобрели, потому что у нас большое количество травм. В сегодняшней игре некем быть довольным. Разве что вообще Андреем Тихомировым. Он молодец, остальные не очень, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» разгромил «Шанхайских Драконов» и вернулся на первое место в таблице Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android