Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фастовский: пока не вижу какого-то прогресса у «Сибири» при Буцаеве

Фастовский: пока не вижу какого-то прогресса у «Сибири» при Буцаеве
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о результатах новосибирского клуба после назначения Вячеслава Буцаева на пост главного тренера.

‎– 11 матчей, три победы после назначения. Не ошиблись ли в «Сибири» с приглашением Буцаева?
– Пока какого-то прогресса я действительно не вижу. Понятно, что идёт перестройка команды прямо по ходу сезона. Это вынужденная мера, деваться некуда. Надо было что-то менять. Клуб пытается что-то изменить, сначала тренер, сейчас пытаются сделать что-то с составом, — приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».

Напомним, 2 октября с поста главного тренера «Сибири» был уволен Вадим Епанчинцев.

«Сибирь» набрала 16 очков в 21 матче и занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android