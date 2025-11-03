Фастовский: пока не вижу какого-то прогресса у «Сибири» при Буцаеве

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о результатах новосибирского клуба после назначения Вячеслава Буцаева на пост главного тренера.
– 11 матчей, три победы после назначения. Не ошиблись ли в «Сибири» с приглашением Буцаева?
– Пока какого-то прогресса я действительно не вижу. Понятно, что идёт перестройка команды прямо по ходу сезона. Это вынужденная мера, деваться некуда. Надо было что-то менять. Клуб пытается что-то изменить, сначала тренер, сейчас пытаются сделать что-то с составом, — приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».
Напомним, 2 октября с поста главного тренера «Сибири» был уволен Вадим Епанчинцев.
«Сибирь» набрала 16 очков в 21 матче и занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.