«Можно было сыграть и лучше». Жаровский — о звании лучшего новичка КХЛ в октябре

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал признание его лучшим новичком месяца Континентальной хоккейной лиги, а также ответил, почему он не переходит на игру в визоре.

— 12 матчей, 12 очков, звание лучшего новичка КХЛ в октябре. Месяц сложился идеально?

⁃ Я бы не сказал, что идеально. Можно было сыграть и лучше. Мог бы забить и отдать побольше, да и в целом сыграть получше. Есть к чему стремиться. Да, неплохо, но можно было бы и лучше.

— Твоё игровое время зачастую составляет 15-17 минут. Придаёт ли силы такое доверие тренерского штаба? Меняется ли твоя игра, когда игрового времени выделяют меньше?

— Спасибо тренерам за доверие. Спасибо, что дают столько играть. Всегда гораздо лучше играть больше, чем меньше. Это позволяет не выпадать из игры и постоянно находиться в тонусе. Но если дают играть меньше, всё равно выкладываюсь на полную и стараюсь помочь команде.

— Тебе уже 18 лет, можно переходить на визор. Почему продолжаешь играть в маске?

— Даже не знаю. Просто пока не хочется что-то менять. Мне вполне комфортно в сетке. Калечиться пока не хочется, скажем так. Думаю, попробую перейти на визор в начале следующего сезона.

— Какой матч в этом сезоне, по собственным ощущениям, тебе удался лучше всего?

— Наверное, матч с «Адмиралом», в котором набрал три очка. И забить получилось, и команда выиграла. С «Сибирью» ещё неплохой матч получился на выезде. Правда, я тогда без очков остался, хотя моменты были, должен был забивать. С Челябинском у нас дома тоже неплохой матч был.

— У тебя уже три трёхматчевые результативные серии в этом сезоне. А во второй половине октября ты не набрал очков лишь в том самом матче с «Сибирью», несмотря на обилие моментов. Что изменилось в середине октября, после чего тебя не остановить?

— Не сказал бы, что что-то изменилось. Мы всё так же тренируемся, слушаем тренеров и с любовью выходим на лёд. Это не могло не принести результат. Надеюсь, всё так продолжится и дальше. Надеюсь, что так же буду набирать очки, а команда будет выигрывать, — приводит слова Жаровского агентство Gold Star Hockey в телеграм-канале.