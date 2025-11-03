Скидки
Александр Радулов встретился с хоккеистами юниорской сборной России

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов встретился с игроками юниорской сборной России. 39-летний форвард зашёл в раздевалку к ребятам перед мастер-классом на катке «Молодёжка». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в телеграм-канале.

«Думаю, что ребята уже всё знают. Нужно работать, стараться и стремиться, тогда всё получится», — сказал Радулов.

Права на видео принадлежат ФХР. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ФХР.

Юниорская сборная России примет участие в Кубке Будущего, который пройдёт с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире также примут участие молодёжные команды России, Беларуси и Казахстана.

