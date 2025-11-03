Экс-голкипер клубов КХЛ: Доминге – однозначно главное разочарование первой трети регулярки

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов высказался об игровых качествах экс-вратаря «Сибири» Луи Доминге. Сегодня, 3 ноября, клуб сообщил, что канадец покинул команду по семейным обстоятельствам.

«Доминге – однозначно главное разочарование первой трети регулярки. Вообще непонятное подписание. Это разочарование для вратаря, который позиционировался как из НХЛ. А он даже не дотягивает до 90% надёжности. Он просто слаб.

Если в прошлом году организовали бы титул Миски как худшего вратаря КХЛ (речь о Хантере Миске, экс-вратаре московского «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), то Доминге сейчас был бы первым претендентом на приз», – приводит слова Гаврилова Legalbet.

За новосибирскую команду вратарь одержал одну победу, проведя в общей сложности 11 матчей с процентом отражённых бросков 89,2% и коэффициентом надёжности 3.83.