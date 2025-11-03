Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Барысом» в гостях

Сегодня, 3 ноября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

На 24-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев забил первый гол. На 26-й минуте форвард Андрей Белозёров удвоил преимущество гостей. На 27-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Панюков отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Белозёров оформил дубль, забив третий гол в ворота хозяев.

На 34-й минуте форвард Динмухамед Кайыржан вновь сократил отставание астанинской команды. На 48-й минуте нападающий Иван Николишин забросил четвёртую шайбу «Нефтехимика». На 52-й минуте Белозёров оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 2:5.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 19 очков, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 25 очками после 23 встреч располагается на шестой строчке Востока.