Барыс – Нефтехимик, результат матча 3 ноября 2025 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Барысом» в гостях
Аудио-версия:
Сегодня, 3 ноября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хоружев (Точилкин) – 23:35 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Федотов) – 25:26 (5x4)     1:2 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 26:12 (5x5)     1:3 Белозёров (Юртайкин) – 27:13 (5x5)     2:3 Кайыржан (Савицкий) – 33:01 (5x5)     2:4 Николишин (Хоружев, Шафигуллин) – 47:52 (5x4)     2:5 Белозёров (Федотов, Юртайкин) – 51:57 (5x4)    

На 24-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев забил первый гол. На 26-й минуте форвард Андрей Белозёров удвоил преимущество гостей. На 27-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Панюков отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Белозёров оформил дубль, забив третий гол в ворота хозяев.

На 34-й минуте форвард Динмухамед Кайыржан вновь сократил отставание астанинской команды. На 48-й минуте нападающий Иван Николишин забросил четвёртую шайбу «Нефтехимика». На 52-й минуте Белозёров оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 2:5.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 19 очков, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 25 очками после 23 встреч располагается на шестой строчке Востока.

