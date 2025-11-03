Скидки
Хоккей

Фастовский: не думаю, что у Кузнецова и Разина есть конфликт

Фастовский: не думаю, что у Кузнецова и Разина есть конфликт
Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский выразил сомнение, что у нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова есть конфликт с главным тренером команды Андреем Разиным. В понедельник Кузнецов не был включен в заявку на матч «Шанхайскими Драконами» (6:1). После игры Разин опроверг слухи о конфликте с Кузнецовым.

– Что делать руководству «Металлурга» с Кузнецовым? Были слухи про конфликт с Разиным.
– Не думаю, что там какой-то конфликт с Разиным. Мне кажется, просто Кузнецов не совсем физически готов постоянно играть. Первые матчи на эмоциях сыграл, а потом нужно добирать кондиции. Разин к этому относится очень ревностно. У него модель игры очень атакующая и активная. Если кто-то физически не готов, такой ритм выдержать не сможет. Думаю, Кузнецов сейчас просто под это попал.

‎– У Кузнецова пять очков в восьми матчах. Как считаете, для него это удовлетворительная статистика?
– У него примерно очко за игру, это его уровень. Мало, кто из нападающих может такой уровень держать. Пять очков – это вполне нормальный результат.

‎– Летом говорили о его возможном возвращении в НХЛ. Как думаете, возможно ли это после «Металлурга»?
– Очень большой процент в теории. Всё-таки не очень люблю просто что-то обсуждать. Если возникнет вариант, возможно, и будет рассматривать. Просто так из «Магнитки» он не уйдёт, конечно. Это серьёзный клуб, достаточно высокого уровня. Лидер чемпионата, – приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».

