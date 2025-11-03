Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика» Белозёров впервые сделал хет-трик в КХЛ

Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров впервые забил три гола в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 29-летний форвард отметился тремя заброшенными шайбами в игре с «Барысом» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хоружев (Точилкин) – 23:35 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Федотов) – 25:26 (5x4)     1:2 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 26:12 (5x5)     1:3 Белозёров (Юртайкин) – 27:13 (5x5)     2:3 Кайыржан (Савицкий) – 33:01 (5x5)     2:4 Николишин (Хоружев, Шафигуллин) – 47:52 (5x4)     2:5 Белозёров (Федотов, Юртайкин) – 51:57 (5x4)    

Белозёров дважды забил во втором периоде и забросил третью шайбу на 52-й минуте. Теперь на счету Андрея стало 19 (10+9) очков в 23 матчах при нейтральной полезности.

На протяжении всей карьеры в КХЛ форвард выступает за «Нефтехимик», за который суммарно провёл 224 игры, где отметился 61 голом и 75 результативными передачами.

«Нефтехимик» с 25 очками после 23 встреч располагается на шестой строчке Востока.

