Форвард «Нефтехимика» Белозёров впервые сделал хет-трик в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров впервые забил три гола в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 29-летний форвард отметился тремя заброшенными шайбами в игре с «Барысом» (5:2).

Белозёров дважды забил во втором периоде и забросил третью шайбу на 52-й минуте. Теперь на счету Андрея стало 19 (10+9) очков в 23 матчах при нейтральной полезности.

На протяжении всей карьеры в КХЛ форвард выступает за «Нефтехимик», за который суммарно провёл 224 игры, где отметился 61 голом и 75 результативными передачами.

«Нефтехимик» с 25 очками после 23 встреч располагается на шестой строчке Востока.