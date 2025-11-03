Скидки
Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Дюбуа выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Вашингтона» Дюбуа выбыл на длительный срок из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщает журналистка Кэти Флорио в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера «столичных» Спенсера Карбери. Канадец досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3), столкнувшись с Жан-Габриэлем Пажо после вбрасывания.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

«Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил журналистам, что нападающий Пьер-Люк Дюбуа выбыл из строя на продолжительный срок», – написала Флорио.

Отметим, это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провёл шесть матчей в этом регулярном чемпионате, два из которых не полностью, и не набрал очков.

