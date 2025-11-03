Нападающий «Вашингтона» Дюбуа выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщает журналистка Кэти Флорио в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера «столичных» Спенсера Карбери. Канадец досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3), столкнувшись с Жан-Габриэлем Пажо после вбрасывания.

«Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил журналистам, что нападающий Пьер-Люк Дюбуа выбыл из строя на продолжительный срок», – написала Флорио.

Отметим, это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провёл шесть матчей в этом регулярном чемпионате, два из которых не полностью, и не набрал очков.