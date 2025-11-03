Скидки
Динамо Мн — ЦСКА, результат матча 3 ноября 2025 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 3 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Усов (Сотишвили, Диц) – 54:01 (5x5)     2:0 Галиев (Усов) – 59:28 (en)    

На 55-й минуте нападающий Илья Усов забил первый гол и вывел минчан вперёд. В концовке встречи форвард Станислав Галиев удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками после 22 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
