ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»

Сегодня, 3 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 55-й минуте нападающий Илья Усов забил первый гол и вывел минчан вперёд. В концовке встречи форвард Станислав Галиев удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками после 22 встреч располагается на восьмой строчке Запада.