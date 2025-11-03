Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хоружев (Точилкин) – 23:35 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Федотов) – 25:26 (5x4)     1:2 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 26:12 (5x5)     1:3 Белозёров (Юртайкин) – 27:13 (5x5)     2:3 Кайыржан (Савицкий) – 33:01 (5x5)     2:4 Николишин (Хоружев, Шафигуллин) – 47:52 (5x4)     2:5 Белозёров (Федотов, Юртайкин) – 51:57 (5x4)    

– За столь короткий промежуток времени мы провели две игры с «Барысом». У соперника было желание взять реванш за поражение в Нижнекамске, это бросалось в глаза. Начало встречи было полностью за ним. Слава богу, тогда мы не пропустили, хорошо сыграли в обороне. Во втором периоде мы быстро забили гол, потом реализовали большинство. Правда, после двух заброшенных шайб быстро пропустили. Но ребята правильно отреагировали на пропущенный гол, ответили ещё одним взятием ворот. В целом в отличие от прошедшего матча, у нас здорово получалась игра в большинстве. Думаю, этот фактор стал решающим.

– Как оцените игру команды и её турнирное положение в нынешнем сезоне?
– Честно говоря, в таблицу давно не заглядывал. Я не слежу за турнирным положением и других команд. Мы идём от матча к матчу. Главное, чтобы команда показывала качественную игру, ведь в таком случае придёт и результат.

– А что скажете о динамике команды? В начале сезона вы шли на вершине таблицы, а теперь чередуете победы с поражениями…
– Думаю, это нормально. У многих команд лиги идентичная ситуация. КХЛ — лучшая лига страны, невозможно предсказать, как завершится та или иная игра, ведь каждая команда может дать бой. Конечно, сделать такую победную серию, как у «Ак Барса», очень сложно. Главное, что у нас нет серии поражений, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Барысом» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android