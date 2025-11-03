Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– За столь короткий промежуток времени мы провели две игры с «Барысом». У соперника было желание взять реванш за поражение в Нижнекамске, это бросалось в глаза. Начало встречи было полностью за ним. Слава богу, тогда мы не пропустили, хорошо сыграли в обороне. Во втором периоде мы быстро забили гол, потом реализовали большинство. Правда, после двух заброшенных шайб быстро пропустили. Но ребята правильно отреагировали на пропущенный гол, ответили ещё одним взятием ворот. В целом в отличие от прошедшего матча, у нас здорово получалась игра в большинстве. Думаю, этот фактор стал решающим.

– Как оцените игру команды и её турнирное положение в нынешнем сезоне?

– Честно говоря, в таблицу давно не заглядывал. Я не слежу за турнирным положением и других команд. Мы идём от матча к матчу. Главное, чтобы команда показывала качественную игру, ведь в таком случае придёт и результат.

– А что скажете о динамике команды? В начале сезона вы шли на вершине таблицы, а теперь чередуете победы с поражениями…

– Думаю, это нормально. У многих команд лиги идентичная ситуация. КХЛ — лучшая лига страны, невозможно предсказать, как завершится та или иная игра, ведь каждая команда может дать бой. Конечно, сделать такую победную серию, как у «Ак Барса», очень сложно. Главное, что у нас нет серии поражений, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».