«Мы можем играть лучше». Кравец — о поражении «Барыса» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Естественно, настраивались на матч. Хотелось сыграть лучше, чем на выезде. Действительно, начало было хорошее, первые 10 минут всё здорово делали. Единственное, конечно, надо было забить, однако не получилось. К сожалению, второй период – опять на ровном месте ошибки. Контратаки, голы соперника, только достанем, опять удаления, опять гол соперника. Впереди должны забивать свои моменты, шайба по линии катается, никак не заходит. Можем играть лучше. Нужно продолжать работать и готовиться к следующим играм. Обязательно проанализируем, разберём и будем вносить изменения.

— Со стороны кажется, что есть проблемы с добиванием. Можете согласиться с этим?

— Добивание будет только тогда, когда человек будет находиться перед вратарём. К сожалению, сегодня очень часто пробегали мимо, а акцент делали, что нужно пробиваться на пятак. Это было действительно так. Шайба доходила до ворот, а забить её некому. Наши некоторые нападающие находятся на краях, а нужно быть перед вратарём. Это, конечно, важно, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».