«Отыграл на приличном уровне». Главный тренер «Нефтехимика» Гришин — о Николишине

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру нападающего команды Ивана Николишина в матче с «Барысом» (2:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этой встрече форвард отметился голом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хоружев (Точилкин) – 23:35 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Федотов) – 25:26 (5x4)     1:2 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 26:12 (5x5)     1:3 Белозёров (Юртайкин) – 27:13 (5x5)     2:3 Кайыржан (Савицкий) – 33:01 (5x5)     2:4 Николишин (Хоружев, Шафигуллин) – 47:52 (5x4)     2:5 Белозёров (Федотов, Юртайкин) – 51:57 (5x4)    

«Иван проводил вторую игру в форме нашей команды. Если не ошибаюсь, до предыдущей игры за «стаю» он провёл лишь одну тренировку. Мы понимаем, что сейчас он не в самой лучшей кондиции. Тем не менее сегодня он здорово отыграл в меньшинстве, на вбрасывании здорово сработал. И, как небольшой бонус, [забил] гол в третьем периоде. Думаю, он отыграл на приличном уровне», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

