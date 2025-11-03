«Отыграл на приличном уровне». Главный тренер «Нефтехимика» Гришин — о Николишине

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру нападающего команды Ивана Николишина в матче с «Барысом» (2:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этой встрече форвард отметился голом.

«Иван проводил вторую игру в форме нашей команды. Если не ошибаюсь, до предыдущей игры за «стаю» он провёл лишь одну тренировку. Мы понимаем, что сейчас он не в самой лучшей кондиции. Тем не менее сегодня он здорово отыграл в меньшинстве, на вбрасывании здорово сработал. И, как небольшой бонус, [забил] гол в третьем периоде. Думаю, он отыграл на приличном уровне», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».