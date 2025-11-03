Скидки
«Есть небольшие трудности». Овечкин — о своей игре на старте сезона НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как оценивает свою игру на данный момент и отметил, что пока испытывает некоторые трудности.

— Ты забил два гола в 12 матчах. Как ты оцениваешь свою игру на данный момент?
— Да, есть небольшие трудности. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана и продолжать работать. И в конце концов мы забьём.

— Ты вообще думаешь о 900 очках?
— Ну, конечно, никто не набирал 900 очков, так что было бы неплохо стать первым.

— Чувствуешь ли ты прилив сил после 12 игр или это всё пока в процессе?
— Пока в процессе, но, честно говоря, с каждой игрой всё лучше и лучше чувствуешь шайбу, улучшаешь физическую форму, — сказал Овечкин на видео в аккаунте «Вашингтона» в социальной сети Х.

