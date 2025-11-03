«Мы разберёмся». Овечкин — о четырёх поражениях «Вашингтона» подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, что может помочь команде собраться после четырёх поражений подряд.

— Что поможет вам выйти из такого небольшого спада, если можно так выразиться?

— Да, у нас есть травмированные. Игра в большинстве не удалась, но как я уже говорил, мы просто должны держаться вместе, продолжать усердно работать и стараться использовать то, что у нас есть. Я не буду говорить, что именно не работает, это зависит от нас, мы разберёмся. Да, конечно, это отстой.

Когда ты в тренировочном лагере, пытаешься привести себя в форму и скучаешь по тренировкам на льду и вне льда, но сейчас просто есть набор упражнений, нужно просто стараться не терять времени, конечно, не нужно много об этом думать, и так всё знаешь.

Думаю так: ну, ты не забил сейчас или забил 12 голов в 12 матчах, неважно, и теперь ты просто будешь давить на себя, тебе просто нужно выйти на лёд и сделать всё, что в твоих силах, как можно лучше для команды, — сказал Овечкин на видео в аккаунте «Вашингтона» в социальной сети Х.