Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от минского «Динамо»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Усов (Сотишвили, Диц) – 54:01 (5x5)     2:0 Галиев (Усов) – 59:28 (en)    

— Была обоюдная игра, моменты и там, и там. Вместо того чтобы получить большинство, получили меньшинство. Наверное, в этом и проблема.

— Можно сказать, что игра шла до гола?
— Были возможности забить, но по факту — да.

— У команды серия из трёх поражений, как собираетесь выходить из этой ситуации?
— Здесь особо вариантов нет, выигрывать нужно.

— Последний раз не забивали в Хабаровске и тоже проиграли 0:2. Почему сегодня не получилось в атаке?
— Были моменты, нужно забивать, вратарь хорошо сыграл. Просто когда [матч] «на ноль» — это обычно хорошая игра вратаря. Василий Демченко здорово сыграл, оборона соперника. Мы были не настойчивы. Всё очень просто, с одной стороны. С другой стороны, очень сложно делать простые вещи в сложной ситуации. Мы сегодня не смогли это сделать.

— То, что у вас схожие с «Динамо» стили по игре во втором периоде, стало причиной, что не получилось забить в этом игровом отрезке?
— И там, и там моменты были. И мы, и «Минск» умеем играть второй период. Здесь можно много рассказывать. Иногда здорово играешь — не забиваешь, когда не очень здорово — вратарь помогает. Важная часть игры, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

