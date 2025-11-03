Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Использовали возможность забросить в третьем периоде, Илья Усов тут помог. Были моменты в первом периоде. Вратари хорошо действовали. Василий Демченко в концовке матча дал нам шанс победить.

Сегодня играли с командой, которой тяжело забросить. Они много блокируют бросков и хорошо действуют в обороне. Игра была до гола. Нам надо было хорошо сыграть в зоне обороны», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.