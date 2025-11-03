Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА

Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Усов (Сотишвили, Диц) – 54:01 (5x5)     2:0 Галиев (Усов) – 59:28 (en)    

«Использовали возможность забросить в третьем периоде, Илья Усов тут помог. Были моменты в первом периоде. Вратари хорошо действовали. Василий Демченко в концовке матча дал нам шанс победить.

Сегодня играли с командой, которой тяжело забросить. Они много блокируют бросков и хорошо действуют в обороне. Игра была до гола. Нам надо было хорошо сыграть в зоне обороны», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android