Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Усов (Сотишвили, Диц) – 54:01 (5x5) 2:0 Галиев (Усов) – 59:28 (en)
«Использовали возможность забросить в третьем периоде, Илья Усов тут помог. Были моменты в первом периоде. Вратари хорошо действовали. Василий Демченко в концовке матча дал нам шанс победить.
Сегодня играли с командой, которой тяжело забросить. Они много блокируют бросков и хорошо действуют в обороне. Игра была до гола. Нам надо было хорошо сыграть в зоне обороны», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
