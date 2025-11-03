Скидки
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — о Радулове: на пятаке подставлял: и Кубок Гагарина выиграли, и СКА обыграли

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил игровые качества нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

«Вот я смотрел, как Саша в «Далласе» играл, смотрел на его тренировки. Вот на пятаке человек стоит: подставлял и подставлял. И сейчас столько шайб забрасывает. Так и Кубок Гагарина выиграли. Так и СКА обыграли», — сказал Ротенберг в видео в телеграм-канале ФХР.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 39-летний Радулов сыграл 22 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Всего на счету Александра 734 игры в КХЛ и 774 (281+493) очка.

Новости. Хоккей
