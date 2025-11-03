Результаты матчей ВХЛ на 3 ноября 2025 года

Сегодня, 3 ноября, состоялось шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 ноября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Ижсталь» — 1:3;

«Южный Урал» – «Рубин» — 1:2 ОТ;

«Магнитка» – «Югра» — 4:1;

СКА-ВМФ – «Рязань-ВДВ» — 5:2;

«Динамо-Алтай» – «Торос» — 1:4;

«Динамо» Спб – АКМ — 5:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 32 очками после 22 встреч. Тройку замыкает «Югра» (30 очков в 20 матчах).