Результаты матчей МХЛ на 3 ноября 2025 года

Сегодня, 3 ноября, состоялось шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 3 ноября 2025 года:

«Тайфун» – «СКА-1946» — 2:6;

«Авто» – «Чайка» — 1:0;

«Белые Медведи» – «Ирбис» — 0:4;

МХК «Атлант» – «Алмаз» — 1:2;

«Красная Армия» – «Крылья Советов» — 1:2 ОТ;

«Спутник» – «Красноярские Рыси» — 2:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.