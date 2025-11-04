Форвард «Вашингтона» Строум высказался о безголевой серии Овечкина в начале сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал безголевую серию российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«За время, проведенное здесь, у него уже несколько раз были короткие промежутки без заброшенных шайб, но, на мой взгляд, уверенность в себе всегда полезна любому игроку. Я также уверен, что мы определённо можем создавать для него больше возможностей при игре в большинстве.

Кажется, он является лидером по количеству заброшенных шайб в большинстве за всю историю клуба, и обычно, когда он забивает во время численного преимущества, это способствует улучшению игры в равных составах. Тогда начинают происходить положительные изменения. Поэтому я полагаю, что чем эффективнее будет наше большинство, тем быстрее он вновь обретёт форму и начнет забивать», — приводит слова Строума пресс-служба НХЛ.

Напомним, на данный момент Овечкин забил два гола в 11 матчах.