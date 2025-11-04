Макдэвид набрал 1100 очков быстрее всех дейстующих игроков НХЛ. Впереди — лишь три легенды

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответился двумя результативными передачами по ходу проходящего на момент написания новости матча с «Сент-Луис Блюз». Сейчас в игре перерыв перед третьим периодом (2:2).

Эти очки стали для канадца 1100-м и 1101-м в НХЛ (364 гола и 737 передач). Таким образом, Макдэвид стал четвёртым самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим рубежа в 1100 очков, уступив только Уэйну Гретцки (464 матча), Марио Лемьё (550) и Майку Босси (725), опередив бывшего четвёртого по скорости — Петера Штястны (793).

В текущем сезоне «Эдмонтон» занимает четвёртое место Запада, имея в онлайн-таблице 16 очков.

