Макдэвид набрал 1100 очков быстрее всех дейстующих игроков НХЛ. Впереди — лишь три легенды

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответился двумя результативными передачами по ходу проходящего на момент написания новости матча с «Сент-Луис Блюз». Сейчас в игре перерыв перед третьим периодом (2:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3-й период
2 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:38 (pp)     0:2 Манджапане (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 22:27     1:2 Дворски (Фолк, Томас) – 36:08 (pp)     2:2 Томас (Броберг, Снаггеруд) – 38:38    

Эти очки стали для канадца 1100-м и 1101-м в НХЛ (364 гола и 737 передач). Таким образом, Макдэвид стал четвёртым самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим рубежа в 1100 очков, уступив только Уэйну Гретцки (464 матча), Марио Лемьё (550) и Майку Босси (725), опередив бывшего четвёртого по скорости — Петера Штястны (793).

В текущем сезоне «Эдмонтон» занимает четвёртое место Запада, имея в онлайн-таблице 16 очков.

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ

«Величайший хоккеист планеты». Контракт Макдэвида — выгоднейшая сделка в истории Америки?
«Величайший хоккеист планеты». Контракт Макдэвида — выгоднейшая сделка в истории Америки?
