39-летний Евгений Малкин лидирует в гонке ассистентов НХЛ, столько же передач у Макдэвида

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил свой 16-й результативный пас в текущем сезоне-2025/2026. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) 39-летний форвард помог партнёрам по команде забросить в большинстве третью шайбу, что позволило ему вернуться в число лидеров гонки ассистентов.

В активе Малкина 16 результативных передач в 14 матчах, столько же у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который проводит свою 14-ю игру в эти минуты, отметившись в ней ассистентским дублем. 16 ассистов в 12 матчах оформил форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки.

