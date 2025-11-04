Скидки
39-летний Евгений Малкин лидирует в гонке ассистентов НХЛ, столько же передач у Макдэвида

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил свой 16-й результативный пас в текущем сезоне-2025/2026. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) 39-летний форвард помог партнёрам по команде забросить в большинстве третью шайбу, что позволило ему вернуться в число лидеров гонки ассистентов.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Кросби, Томасино) – 13:08     0:2 Киндел (Ши, Койвунен) – 17:56     0:3 Киндел (Малкин, Раст) – 31:50 (pp)     1:3 Мэттьюс (Маккейб, Нюландер) – 43:31     2:3 Нюландер (Нис, Райлли) – 44:47     3:3 Нюландер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 46:55     4:3 Макманн (Робертсон, Райлли) – 53:43    

В активе Малкина 16 результативных передач в 14 матчах, столько же у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который проводит свою 14-ю игру в эти минуты, отметившись в ней ассистентским дублем. 16 ассистов в 12 матчах оформил форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Малкин и Ковальчук провели совместную тренировку

«Торонто» перевернул матч с «Питтсбургом», уступая в 3-м периоде 0:3. У Малкина — ассист
Новости. Хоккей
