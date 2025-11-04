39-летний Евгений Малкин лидирует в гонке ассистентов НХЛ, столько же передач у Макдэвида
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил свой 16-й результативный пас в текущем сезоне-2025/2026. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) 39-летний форвард помог партнёрам по команде забросить в большинстве третью шайбу, что позволило ему вернуться в число лидеров гонки ассистентов.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Кросби, Томасино) – 13:08 0:2 Киндел (Ши, Койвунен) – 17:56 0:3 Киндел (Малкин, Раст) – 31:50 (pp) 1:3 Мэттьюс (Маккейб, Нюландер) – 43:31 2:3 Нюландер (Нис, Райлли) – 44:47 3:3 Нюландер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 46:55 4:3 Макманн (Робертсон, Райлли) – 53:43
В активе Малкина 16 результативных передач в 14 матчах, столько же у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который проводит свою 14-ю игру в эти минуты, отметившись в ней ассистентским дублем. 16 ассистов в 12 матчах оформил форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки.
Видео: Малкин и Ковальчук провели совместную тренировку
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
06:28
-
06:18
-
06:16
-
04:30
- 3 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:16
-
23:04
-
22:48
-
22:26
-
22:08
-
21:52
-
21:30
-
20:58
-
20:38
-
20:14
-
19:50
-
19:28
-
19:06
-
18:46
-
18:24
-
18:02
-
17:52
-
17:44
-
17:12
-
16:50
-
16:36
-
16:18
-
16:00
-
15:35
-
15:10
-
14:47