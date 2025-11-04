Скидки
«Торонто» перевернул матч с «Питтсбургом», уступая в 3-м периоде 0:3. У Малкина — ассист

«Торонто» перевернул матч с «Питтсбургом», уступая в 3-м периоде 0:3. У Малкина — ассист
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Кросби, Томасино) – 13:08     0:2 Киндел (Ши, Койвунен) – 17:56     0:3 Киндел (Малкин, Раст) – 31:50 (pp)     1:3 Мэттьюс (Маккейб, Нюландер) – 43:31     2:3 Нюландер (Нис, Райлли) – 44:47     3:3 Нюландер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 46:55     4:3 Макманн (Робертсон, Райлли) – 53:43    

После первых двух периодов гости вели со счётом 3:0, в их составе отличились Эрик Карлссон и оформивший дубль Бенжамин Киндел. Евгений Малкин и Сидни Кросби записал на свои счета по результативной передаче.

Однако хозяева смогли перевернуть матч — с 44-й по 54-ю минуты встречи они забросили сразу четыре шайбы в ворота соперников и выиграли игру. В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дубль), а также Бобби Макманн.

«Торонто» вышел на пятое место Востока с 15 очками. «Питтсбург» идёт четвёртым — 18 очков.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
