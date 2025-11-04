«Торонто» перевернул матч с «Питтсбургом», уступая в 3-м периоде 0:3. У Малкина — ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

После первых двух периодов гости вели со счётом 3:0, в их составе отличились Эрик Карлссон и оформивший дубль Бенжамин Киндел. Евгений Малкин и Сидни Кросби записал на свои счета по результативной передаче.

Однако хозяева смогли перевернуть матч — с 44-й по 54-ю минуты встречи они забросили сразу четыре шайбы в ворота соперников и выиграли игру. В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дубль), а также Бобби Макманн.

«Торонто» вышел на пятое место Востока с 15 очками. «Питтсбург» идёт четвёртым — 18 очков.