«Торонто» совершил уникальный для клуба камбэк в XXI веке и первый такой за 48 лет

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:3. Они перевернули матч, уступая 0:3 в третьем периоде, обновив клубную историю.
Таким образом, «Торонто Мэйпл Лифс» совершили четвёрший подобный камбэк в истории клуба — и первый с 19 марта 1977 года (победа 5:4 над «Атлантой Флэймз»), когда команда отыгралась с отставания в три и более шайбы в третьем периоде и выиграла в основное время.
Две другие подобные победы были одержаны 8 декабря 1946 года (5:4 против «Детройта» на выезде) и 3 декабря 1943 года (6:5 дома, также против «Детройта»).
Форварда «Торонто» прокатили во время этапа серии IndyCar
- 4 ноября 2025
-
07:06
-
07:00
-
06:28
-
06:18
-
06:16
-
04:30
- 3 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:16
-
23:04
-
22:48
-
22:26
-
22:08
-
21:52
-
21:30
-
20:58
-
20:38
-
20:14
-
19:50
-
19:28
-
19:06
-
18:46
-
18:24
-
18:02
-
17:52
-
17:44
-
17:12
-
16:50
-
16:36
-
16:18
-
16:00
-
15:35