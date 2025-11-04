Скидки
«Торонто» совершил уникальный для клуба камбэк в XXI веке и первый такой за 48 лет

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:3. Они перевернули матч, уступая 0:3 в третьем периоде, обновив клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Кросби, Томасино) – 13:08     0:2 Киндел (Ши, Койвунен) – 17:56     0:3 Киндел (Малкин, Раст) – 31:50 (pp)     1:3 Мэттьюс (Маккейб, Нюландер) – 43:31     2:3 Нюландер (Нис, Райлли) – 44:47     3:3 Нюландер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 46:55     4:3 Макманн (Робертсон, Райлли) – 53:43    

Таким образом, «Торонто Мэйпл Лифс» совершили четвёрший подобный камбэк в истории клуба — и первый с 19 марта 1977 года (победа 5:4 над «Атлантой Флэймз»), когда команда отыгралась с отставания в три и более шайбы в третьем периоде и выиграла в основное время.

Две другие подобные победы были одержаны 8 декабря 1946 года (5:4 против «Детройта» на выезде) и 3 декабря 1943 года (6:5 дома, также против «Детройта»).

Форварда «Торонто» прокатили во время этапа серии IndyCar

«Торонто» перевернул матч с «Питтсбургом», уступая в 3-м периоде 0:3. У Малкина — ассист
