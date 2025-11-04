Две голевые передачи Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Сент-Луисом»
В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:38 (pp) 0:2 Манджапане (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 22:27 1:2 Дворски (Фолк, Томас) – 36:08 (pp) 2:2 Томас (Броберг, Снаггеруд) – 38:38 3:2 Зутер (Парэйко, Шенн) – 58:37
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Далибор Дворски, Роберт Томас, а также Пиус Зутер.
У гостей сегодня забивали Пиус Зутер и Эндрю Манджапане. Звёздный канадский нападающий Коннор Макдэвид отличился двумя результативными передачами.
Теперь «Сент-Луис» занимает 15-е место Запада с 10 очками. «Эдмонтон» идёт восьмым — 15 очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
