Главная Хоккей Новости

Две голевые передачи Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Сент-Луисом»

Две голевые передачи Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Сент-Луисом»
В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:38 (pp)     0:2 Манджапане (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 22:27     1:2 Дворски (Фолк, Томас) – 36:08 (pp)     2:2 Томас (Броберг, Снаггеруд) – 38:38     3:2 Зутер (Парэйко, Шенн) – 58:37    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Далибор Дворски, Роберт Томас, а также Пиус Зутер.

У гостей сегодня забивали Пиус Зутер и Эндрю Манджапане. Звёздный канадский нападающий Коннор Макдэвид отличился двумя результативными передачами.

Теперь «Сент-Луис» занимает 15-е место Запада с 10 очками. «Эдмонтон» идёт восьмым — 15 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

