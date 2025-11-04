Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Две голевые передачи Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Сент-Луисом»

В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Далибор Дворски, Роберт Томас, а также Пиус Зутер.

У гостей сегодня забивали Пиус Зутер и Эндрю Манджапане. Звёздный канадский нападающий Коннор Макдэвид отличился двумя результативными передачами.

Теперь «Сент-Луис» занимает 15-е место Запада с 10 очками. «Эдмонтон» идёт восьмым — 15 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

